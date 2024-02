Autostrada in tilt, Spelgatti "sblocco A5 è realtà"

"Con grande soddisfazione accogliamo la notizia che il lavoro e la perseveranza sono state premiate. Dopo le molte parole dei giorni scorsi, da parte di chi non ha e non ha mai avuto voce in capitolo, grazie al grande lavoro compiuto con professionalità dal Ministero delle Infrastrutture, oggi possiamo dire che le criticità della A5, dovute alle azioni incomprensibili dei concessionari, sono superate. Adesso continuiamo a lavorare per rendere definitiva la soluzione adottata, garantendo alla Valle d'Aosta un essenziale collegamento con il resto del Paese". E' quanto dichiara in una nota la senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega) in merito alle criticità sul tratto autostradale Torino-Aosta, congestionato negli ultimi fine settimana.



