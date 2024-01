Giorgia Meloni ad Aosta, bagno di folla nelle vie del centro

Bagno di folla per la premier Giorgia Meloni ad Aosta. Dopo l'intervento a Palazzo regionale per la firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, la presidente del Consiglio ha visitato una parte della Fiera di Sant'Orso, kermesse dell'artigianato di tradizione alpino che richiama ogni anno, il 30 e il 31 gennaio, decine di migliaia di visitatori.

Uscita dal Palazzo regionale, Meloni era attesa da centinaia di persone: selfie e strette di mano sono state il leitmotiv di tutto il suo percorso attorno alla centrale piazza Chanoux.

"Forza Giorgia!", "Forza presidente, tieni duro!", alcuni degli incoraggiamenti arrivati.

C'è stato spazio anche per alcuni omaggi dell'artigianato valdostano - come un mazzo di fiori in legno - e per sperimentare, insieme al ministro Raffaele Fitto, la Coppa dell'amicizia, oggetto in legno usato per le bevute conviviali di 'caffè alla valdostana'. Accanto alla premier, tra gli altri, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alberto Zucchi. Poi la visita tra i banchetti degli espositori, qualche scambio di battute con gli artigiani e altri selfie. Prima di lasciare Aosta in vista del Consiglio straordinario di domani a Bruxelles.



