Meloni ad Aosta, attiviste intonano 'Bella Ciao'

Al passaggio della premier Giorgia Meloni nel centro storico di Aosta, dove si sta svolgendo la celebre Fiera Sant'Orso, alcune attiviste dell'Aosta Pride hanno intonato 'Bella ciao" per poi gridare 'Viva l'Italia antifascista!'. La presidente del Consiglio ha proseguito imperturbabile il suo cammino in mezzo alla folla, tra selfie e strette di mano, prima di avvicinarsi all'auto presidenziale.

Qui a qualche metro, dietro le transenne, altri attivisti hanno aperto ombrelli e ventagli con i colori dell'arcobaleno e la bandiera dell'Aosta Pride. Meloni si è poi allontanata in direzione di Torino, da dove prenderà il volo per Bruxelles in vista del Consiglio straordinario.



