Impatto della crisi di Suez sulla Valle d'Aosta pari a 50 milioni

Per la Valle d'Aosta ammonta a 50 milioni di euro il valore di prodotti trasportati via mare attraverso il Mar Rosso. E' quanto emerge dai dati elaborati per l'ANSA dal Centro studi di Confartigianato, che ha analizzato la recente elaborazione della confederazione nazionale relativa ai danni per il commercio estero italiano a causa dell'attuale situazione, con un focus sull'impatto della crisi di Suez sulle esportazioni delle regioni italiane.

La valle d'Aosta si colloca all'ultimo posto della classifica nazionale per quanto riguarda l'esposizione dell'export alla crisi. In testa ci sono la Lombardia, con 12,9 miliardi di euro, l'Emilia Romagna (9,4 miliardi) e il Veneto (5,7 miliardi). A chiudere la graduatoria sono Calabria (139 milioni), Molise (76 milioni) e, appunto, la Valle d'Aosta (50 milioni). Il dato dell'export trasportato per mare attraverso il Mar Rosso è calcolato sulla base dei dati Istat relativi al periodo ottobre 2022 - settembre 2023.



