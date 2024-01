Chiusura di un tratto di A5, vertice in prefettura a Torino

Un vertice d'urgenza è in corso in prefettura a Torino per la chiusura di un tratto dell'autostrada Torino-Aosta, la A5, tra Scarmagno e Ivrea, nel Torinese.

L'interruzione segnerebbe infatti un nuovo ostacolo alla circolazione stradale verso la Francia, compreso quello dei mezzi pesanti.

"È in corso - spiega il prefetto stesso, Donato Carfagna - la riunione del comitato operativo della viabilità per valutare l'impatto di un'eventuale interruzione di un'opera importante sulla Torino-Aosta. Ho appena incontrato i dirigenti del ministero delle Infrastrutture - riferisce il prefetto - e ora torno in riunione: l'obiettivo è quello di cercare di evitare la sospensione della circolazione, e comunque di trovare delle soluzioni alternative".



