Testolin, 'grande preoccupazione per l'ipotesi di interruzione dell'A5 da lunedì'

In una lettera urgente inviata alla società autostradale Ativa e al ministero Infrastrutture e trasporti, il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha espresso "grande preoccupazione" per l'ipotesi di interruzione, a partire dalle 14 di lunedì prossimo 22 gennaio, del collegamento autostradale da Torino verso la Valle d'Aosta e verso i trafori autostradali del Monte Bianco e del Gran San Bernardo, all'altezza del nodo idraulico di Ivrea (Torino).

Secondo Testolin "si tratta di uno scenario assolutamente non sostenibile per questa Regione già interessata anche dalla chiusura del collegamento ferroviario da Aosta verso il Piemonte, ma anche per l'economia del Paese, tanto più che si prospetta già dalla prossima settimana una possibile temporanea chiusura del Traforo del Frejus".

Il presidente della Valle d'Aosta ha chiesto "il massimo impegno per superare sin d'ora l'insorgere di ogni criticità".

Impegno che - fa sapere la Regione Valle d'Aosta in una nota - "è stato garantito al presidente Testolin nel corso di successivi contatti avuti con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che sta lavorando per arrivare a dirimere in tempi brevissimi la questione".



