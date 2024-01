A novembre traforo del Monte Bianco chiuso ma più turisti in Valle d'Aosta

Nel novembre 2023 i flussi turistici in Valle d'Aosta sono stati in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Mese di 'bassa stagione' turistica e unico toccato interamente dalla chiusura per lavori del traforo del Monte Bianco (16 ottobre-15 dicembre), novembre ha registrato 36.697 arrivi (+8,77% sul 2022 e -6,75% sul 2021) e 74.666 presenze (+11,45% sul 2022 e +3,27% sul 2021). I dati sono stati diffusi dall'assessorato regionale al Turismo.

Nel confronto con lo stesso mese del 2022, in termini di presenze (il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive) i dati sono in territorio positivo sia per gli italiani (+15,79%) sia per gli stranieri (+0,52%). Considerando gli arrivi (il numero degli ospiti) le cifre sono in crescita guardando a chi proviene dai confini nazionali (+16,04%) mentre sono negative per chi arriva dall'estero (-11,62%).

Guardando le singole nazionalità, i dati peggiori spettano ai flussi dalla Francia (-64,41% di arrivi e -64,05% di presenze).

Considerando le presenze nei singoli comprensori turistici, quattro su sette fanno segnare dati in calo per gli stranieri (i peggiori sono Monte Bianco, con -25,61%, e Monte Rosa, con -35,98%) mentre per gli italiani sono cinque su sette quelli in crescita.



