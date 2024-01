Marché vert Noël, il Comune di Aosta vuole a tornare a 50 chalet

"Ci siamo impegnati a garantire la pubblicazione dei bandi in primavera, così da richiamare un maggior numero di espositori perché concordiamo sul fatto che il numero degli chalet debba tornare a essere compreso tra i 45 e i 50, in modo da garantire, al tempo stesso, un'offerta di prodotti più ampia e un'esperienza di visita più soddisfacente".

Così l'assessora comunale di Aosta allo Sviluppo economico, Alina Sapinet, commentando le "criticità su cui è necessario lavorare per migliorare il richiamo" del Marché vert noël, il mercatino di Natale di Aosta che quest'anno ha presentato 30 chalet tra le piazze Roncas, Giovanni XXIII e Caveri.

L'occasione è stata l'incontro svoltosi ieri con gli operatori commerciali (una decina i partecipanti).

Tra gli spunti che sono emersi al termine del confronto - fa sapere il Comune in una nota - quelli maggiormente condivisi da parte degli espositori hanno riguardato anche un ripensamento della dislocazione in piazza Roncas (giudicata troppo trafficata da autoveicoli e mezzi di cantiere) la revisione degli orari, anticipando quello di apertura al mattino e portando quello di chiusura serale non oltre le 20 anche nei giorni festivi e nei fine settimana, l'arricchimento dell'apparato scenografico con particolare riferimento a quello diurno e l'auspicio che la manifestazione possa 'trovare casa', in via esclusiva o insieme ad altri luoghi, in piazza Chanoux.

"Insieme e ai partner storici, Regione autonoma Valle d'Aosta e Chambre, cercheremo - dice Sapinet - anche di valutare nuove soluzioni e modifiche parziali per quanto riguarda gli allestimenti e la dislocazione del mercatino, tenendo conto di tutte le limitazioni e dei vincoli". Inoltre "rispetto allo scorso anno è emersa una generale soddisfazione per i miglioramenti apportati all'organizzazione complessiva Marché Vert Noël" i quali "a detta degli operatori hanno comportato una buona presenza di visitatori e ottimi riscontri sul piano economico".



