Al via un sondaggio per il bus sostitutivo Aosta-Torino

"Continua ad essere richiesto il percorso diretto Aosta-Torino in autobus e questa mattina uscirà una richiesta di sondaggio per rilevare meglio questa esigenza".

Così in aula l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy, dopo l'interrogazione a risposta immediata presentata da Claudio Restano (gruppo Misto) sul servizio sostitutivo di autobus per la tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, chiusa tre anni per lavori di elettrificazione.

"Il sondaggio sarà importante per capire meglio le varie esigenze - ha replicato Restano -, così come ci sarà la necessità di fare un questionario anonimo, perché non tutti gli utenti si sono detti soddisfatti. Valuterò se proporre una risoluzione per impegnare il governo a realizzarlo".

Bertschy ha parlato di "un momento complesso da gestire, con un cambio di modalità di trasporto per un flusso di quasi 4.000 persone tra valdostani, piemontesi e utenti di altri territori.

Per arrivarci abbiamo fatto un lungo percorso di preparazione insieme ai cittadini, a Trenitalia, all'azienda Vita, agli uffici dell'assessorato e che continuerà anche nei prossimi mesi: a febbraio ci sarà un ulteriore incontro per analizzare meglio alcune osservazioni e per iniziare a informare le persone sui lavori di elettrificazione dell'infrastruttura. Ci sono stati due momenti di avvio: quello del 3 gennaio, in un momento di minore utenza, e quello dell'8 gennaio, con la ripresa dell'attività dopo le feste. C'è una risposta complessivamente buona ma avremo bisogno di altri giorni di lavoro per raccogliere le varie tipologie di osservazioni".

"Preciso inoltre - ha concluso Bertschy - che tutte le mattine il personale di Trenitalia e dell'assessorato è presente sul campo per monitorare il servizio, così da continuare a dare la migliore risposta possibile, verificando anche puntualmente come dare risposta alle coincidenze con le vallate laterali e con l'alta Valle".



