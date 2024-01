Artigianato e tradizione, torna la Fiera del legno di Donnas

Torna l'appuntamento con la Fiera del Legno di Sant'Orso di Donnas, iniziativa dedicata all'artigianato tradizionale della Valle d'Aosta. L'evento si svolgerà domenica 21 gennaio nel borgo del paese della bassa valle.

Il programma - come si legge in una nota - prevede "una serie di novità che consentono alla manifestazione di rinnovarsi nel tempo, per attrarre nuovi turisti e portatori d'interesse senza perdere la sua essenza e la sua vera identità, che pone al centro i protagonisti indiscussi dell'evento: gli artigiani e gli allievi delle scuole di intaglio e scultura, ma anche il territorio e i suoi prodotti".

Venerdì 19 gennaio la Fiera si aprirà con la grande 'Veillà' nelle cantine a partire dalle 20, per andare alla scoperta di antichi mestieri e di sapori tipici e genuini, antichi e contemporanei accompagnati dalla musica. Sabato 20 gennaio ci sarà alle 19.30 la tradizionale fiaccolata e alle 21 un concerto. Infine il 21 gennaio sin dall'alba il borgo si animerà ed entrerà nel vivo la Foire de Saint-Ours de Donnas, con la partecipazione di circa 400 espositori e 14 scuole di scultura.

Sarà attivo un servizio navetta gratuito verso Bard e i centri limitrofi, con corse continue. In collaborazione con la Coldiretti verrà anche allestito il mercato di campagna amica dei prodotti tipici "Dounah in tabia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA