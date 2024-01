Pendolari, 'positivo il primo giorno dei bus sull'Aosta-Ivrea'

"E' cominciato bene, senza intoppi" il servizio di bus sostitutivi dei treni lungo la tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, chiusa da oggi per tre anni a causa dei lavori di elettrificazione. Lo dice Massimo Giugler, presidente dell'associazione Pendolari stanchi della Valle d'Aosta. "Si andrà avanti giorno per giorno, ma - sottolinea - la prova sarà da lunedì 8 gennaio, quando torneranno gli studenti e buona parte dei lavoratori".

"E' chiaro - commenta Giugler - che dobbiamo ammettere noi per primi che saranno anni di disagio. Ma un conto è avere un disagio, un conto un disservizio, come corse saltate o capienza insufficiente a bordo ".

Fino ad ora "abbiamo apprezzato - spiega Giugler - il lavoro di questi mesi svolto dall'assessorato regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta e da Trenitalia, che sono venuti incontro alle esigenze di chi viaggia". In questo senso il presidente dei Pendolari stanchi ricorda che "il primo orario uscito, a inizio del dicembre scorso, era diverso da quello di oggi. Anche in questa fase c'è stato uno sforzo per andare incontro alle nostre osservazioni. Per ora si è ben lavorato. Siamo sicuri che questo dialogo potrà continuare, per affrontare anche le difficoltà che emergeranno: ci sono molte variabili, dal maltempo al traffico".

Apprezzamenti poi per lo "sforzo fatto di usare molti tratti autostradali, anche se insistiamo affinché vengano intensificati i passaggi lungo l'A5 tra Montjovet e Verrès. Una questione rimasta un po' in sospeso è l'ipotesi di un collegamento diretto in autobus tra Aosta e Torino: ci sono pendolari che gravitano su Torino, senza dimenticare gli universitari".



