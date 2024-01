Trenitalia, 'soddisfatti per l'avvio dei bus sull'Aosta-Ivrea'

"Questa giornata è andata bene, non ci sono state criticità né ad Aosta, né a Ivrea, né nelle località intermedie. Come prima giornata siamo soddisfatti".

Così Fabio Cairoli, direttore di Trenitalia Valle d'Aosta, commenta il primo giorno di servizio dei bus sostitutivi dei treni lungo la tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, chiusa da oggi per tre anni a causa dei lavori di elettrificazione.

"Mi aspettavo - confida Cairoli - una situazione peggiore.

Molti viaggiatori si sono presentati subito con il biglietto stampato e sono saliti in autonomia".

"Oggi - aggiunge - avevamo un tipo di clientela diverso da quello che affronteremo nei prossimi periodi. Dalla settimana prossima ci saranno gli studenti e più pendolari, quindi volumi più grandi. L'importante per oggi e i prossimi giorni è oliare la macchina, in modo da capire come funzionano le fermate e la visibilità degli autobus. E' una settimana di rodaggio, da utilizzare affinché la macchina possa andare da sola per gestire i flussi".



