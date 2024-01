Ferrovia Aosta-Ivrea, dal 3 gennaio stop ai treni per tre anni

L'unica tratta ferroviaria in servizio della Valle d'Aosta, l'Aosta-Ivrea, dal 3 gennaio chiude tre anni per consentire i lavori di elettrificazione della linea lunga 66 chilometri. I lavori sono stati aggiudicati da Rete ferroviaria italiana nell'aprile scorso, al termine di una gara da 79 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Pnrr.

Per sopperire a questa chiusura, entrano in servizio degli autobus che, a seconda del numero di fermate intermedie previste, uniranno Aosta e Ivrea (Torino) con tempi di percorrenza più lunghi rispetto al treno dai 10 ai 40 minuti.

Gli orari tuttavia sono ancora provvisori e potranno subire modifiche in base anche alle necessità dei pendolari.

"Non essendoci un progetto pronto, un'abitudine delle persone a utilizzare 99 autobus al giorno, non sappiamo cosa succederà ma lo abbiamo provato a immaginare. Abbiamo ricostruito attraverso un modello su gomma i collegamenti tra Aosta e Ivrea, cercando di continuare a dare continuità al servizio ferroviario da Ivrea in avanti", ha detto l'assessore regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, durante l'ultimo incontro informativo sul territorio. L'amministrazione regionale infatti vuole creare le condizioni per "rendere efficaci i tempi di percorrenza" e garantire una "capacità di carico sufficiente".

Anche perché, nonostante i lavori, la Regione autonoma "sta sostenendo il contratto di Trenitalia, contratto che nei cinque anni vale 83 milioni di euro, più di 16 milioni l'anno".

Oltre a l'elettrificazione, è prevista la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche a Donnas, Châtillon ed Aosta con l'adeguamento delle opere e delle gallerie lungo la tratta.





