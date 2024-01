Bertschy, 'senza particolari problemi l'avvio dei bus sull'Aosta-Ivrea'

"Il nuovo servizio è partito e nella prima giornata non sono state rilevate problematiche particolari. Noi, come assessorato, assieme al personale di Trenitalia, continueremo a monitorarne e a verificarne l'andamento, sul campo come abbiamo fatto oggi". Così l'assessore regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, sul servizio di bus sostitutivi dei treni lungo la tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, chiusa per tre anni da oggi a causa dei lavori di elettrificazione.

"Questi primi giorni di rodaggio - prosegue Bertschy - servono per preparare il servizio per la prossima settimana: la riapertura delle scuole sarà infatti un ulteriore banco di prova del modello di trasporto che abbiamo progettato".

"Alla fine della prossima settimana, faremo - anticipa l'assessore - una disamina generale e trarremo le prime valutazioni, prendendo in considerazione anche le osservazioni degli utenti, come già è avvenuto prima dell'avvio del servizio, con la finalità di offrire un servizio sempre più corrispondente alle esigenze dei viaggiatori. Ringrazio le persone che stanno utilizzando il servizio sostitutivo per il buonsenso e la disponibilità che stanno dimostrando in questo importante momento di cambiamento delle proprie abitudini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA