Agricoltura, Area Vda pubblica i bandi per cinque interventi

L'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Area Vda) ha pubblicato sul proprio sito i bandi della campagna 2024 relativi a cinque interventi a superficie e a capo del complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023/27 della Valle d'Aosta, in attuazione del Piano strategico della Pac 2023/27 (Psp 2023/27). Lo comunica l'assessorato regionale all'Agricoltura.

Si tratta degli interventi 'Gestione prati e pascoli permanenti' (che prevede un pagamento annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nell'adesione agli interventi agroambientali di gestione dei prati permanenti e dei pascoli per un periodo di cinque anni), 'Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica' (che prevede un pagamento annuale per ettaro a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica per un periodo di cinque anni), 'Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali' (che prevede l'erogazione di un sostegno annuale per Unità di bestiame adulto agli allevatori che si impegnano a sottoscrivere una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento del loro bestiame), 'Sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna' (che prevede l'erogazione di un'indennità annuale per ettaro a compensazione degli svantaggi che gli agricoltori valdostani devono affrontare per svolgere il loro lavoro in aree di montagna), 'Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000' (che riconosce agli agricoltori un pagamento annuale per ettaro per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli e dalle restrizioni applicati nelle aree Natura 2000).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA