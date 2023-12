Testolin, 'abbiamo chiesto vigili del fuoco al Corpo nazionale'

"Stiamo lavorando anche per capire se, nell'attesa di un concorso, che dovrà svolgersi secondo i piani amministrativi alla fine del prossimo anno, si potesse accelerare, andando a identificare un percorso una tantum che possa diciamo coinvolgere anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per supportarci in questa selezione abbiamo attivato con il comando un percorso di richiesta". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo alle celebrazioni per la festa di Santa Barbara, nella caserma 'Erik Mortara' del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Poco prima, il comandante, Salvatore Coriale, aveva sottolineato "la carenza di organico del 20%" tra il suo personale. Nel suo intervento Testolin ha, tra l'altro, portato i ringraziamenti dei comuni di Aymavilles e Villeneuve per l'impegno profuso dai vigili del fuoco e, più in generale del sistema di protezione civile, durante il vasto incendio del luglio scorso.



