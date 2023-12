Vigili del fuoco, più 15% di interventi nel 2023

Sono 2.324 gli interventi svolti dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco nei primi 11 mesi del 2023, in media sette al giorno e in crescita di circa il 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La componente volontaria ha supportato i professionisti in 244 operazioni, mentre in autonomia è intervenuta 299 volte.

"Tra gli interventi di rilievo del 2023 voglio ricordare quello per l'incendio boschivo che ha interessato i comuni di Aymavilles e Villeneuve, così come quelli effettuati nell'ambito della colonna mobile regionale per portare soccorso alle popolazioni alluvionate dell'Emilia-Romagna e della Toscana", ha detto il comandante del Corpo, Salvatore Coriale, durante le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

"La maggior parte degli interventi - ha aggiunto - non sono relativi agli incendi, che hanno costituito il 15% del totale, 330, un dato che evidenzia come l'attività dei vigili del fuoco nel settore del soccorso sia di fatto a 360 gradi". Se il numero di roghi resta stabile, aumentano gli interventi di 'soccorso e salvataggio', un ambito che comprende la ricerca di persone scomparse e disperse: sono il 29%, 678 in totale, rispetto ai 551 dei primi 11 mesi del 2022. I recuperi sono stati 780 e 133 gli interventi per incidenti stradali.

Nell'ambito della prevenzione e vigilanza antincendio sono state prese in carico circa 2.000 istanze ed è stata garantita la presenza dei rappresentanti del comando in circa 45 commissioni tecniche e organi collegiali di diversa natura. Le attività di polizia giudiziaria hanno riguardato 55 procedimenti, di cui 34 in materia di contravvenzioni nei luoghi di lavoro e 21 di prevenzione antincendi. Sono 14.653 le ore di formazione erogate dalla Scuola regionale antincendi.



