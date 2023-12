Vigili del fuoco, FdI "fare di più per potenziare il corpo"

"A livello regionale occorre fare molto di più per il potenziamento del Corpo dei vigili del fuoco, sia per quanto attiene gli aspetti contrattuali per la parificazione del Ccnl con quanto fatto dalla Normativa nazionale, sia per iniziare un lavoro che possa in tempi certi garantire una nuova ed efficiente caserma in grado di rispondere alle esigenze del territorio che sta cambiando". E' quanto scrive Fratelli d'Italia Valle d'Aosta in un post su Facebook in occasione della festa di Santa Barbara.

"Sappiamo bene, purtroppo, che le carenze sopra riportate, così come le fondate ed ignorate richieste di equiparazione contrattuale dei Vigili del Fuoco regionali - prosegue FdI - non sono determinate da una questione di mancanza di risorse ma di disinteresse politico. Con 1,215 miliardi di euro previsti in bilancio per le sole spese correnti per una regione con 120 mila abitanti circa sarebbe difficile sostenere il contrario".



