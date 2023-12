Coriale, 'ora rinnovare gli aspetti organizzativi del Corpo'

"Grazie agli accordi tra l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali sono stati conclusi, quasi di fatto, le riforme relative agli aspetti previdenziali e contrattuali. Occorre però completare a mio parere gli aspetti ordinamentali e organizzativi: è necessario rinnovare, se non riscrivere, la vecchia legge 37 del 2009, che non pare più in grado di soddisfare le mutate esigenze del Corpo". Così Salvatore Coriale, comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, intervenendo alle celebrazioni per la festa di Santa Barbara, nella caserma 'Erik Mortara' di Aosta.

"La vostra è un'importanza fondamentale e l'amministrazione - ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin - se ne sta prendendo carico un po' alla volta, con le vostre associazioni di categoria, i vostri referenti sindacali. Incontri che negli ultimi mesi si sono notevolmente intensificati per arrivare alla chiusura di un cerchio del comparto di sicurezza e soccorso che assieme alla Forestale identifichi il vostro Corpo come qualsiasi di unico nella nostra regione". Secondo Testolin si tratta di "un primo passaggio normativo che ci permetterà di andare, come auspicato, a una revisione della vostra legge di riferimento, la 37, così come quella dei forestali, per individuare quelle migliorie che sono necessarie per andare a snellire e a modernizzare anche la normativa e permettere nel complesso di chiudere quel percorso di leggi che mi sta tanto a cuore, ma sta a cuore ve lo assicuro anche all'amministrazione regionale".

Per Coriale inoltre "diventa importante anche il completamento della revisione regionale in materia di servizio antincendio che, fatte salve le competenze esclusive della Regione autonoma, è opportuno sia armonizzato con quanto già fatto tra i vigili del fuoco del resto d'Italia e delle province autonome di Trento e Bolzano".



