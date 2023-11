Il progetto di ampliamento dell'Ospedale regionale "Parini" sarà al centro di una riunione monotematica del Consiglio comunale di Aosta, convocato in seduta straordinaria lunedì 4 dicembre dalle 14,30 alle 19,30.

Per l'illustrazione del progetto - si legge in una nota - interverranno i rappresentanti della società Siv (Société infrastructures valdôtaines), il Presidente Fabio Fabiani e il Responsabile unico del procedimento, Alessandro De Checchi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA