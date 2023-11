Esplode bombola del gas in palazzina di Montjovet, due feriti

E' stato stato trasferito dall’ospedale Parini di Aosta al centro grandi ustionati del Cto di Torino Vladimir Baudin, il più grave tra i due coinvolti nell'esplosione avvenuta stamane in alloggio di Montjovet. L'uomo, di 53 anni, ha riportato ustioni su quasi il 20 per cento del corpo, in particolare a viso, collo e avambracci. Sono stati i vigili del fuoco a portarlo fuori dall'alloggio. L'altra persona, Loredana Molinario, di 71 anni, è in buone condizioni: all'arrivo dei soccorsi era già fuori dall'appartamento. La palazzina, visti i gravi danni riportati, è stata dichiarata inagibile. L'esplosione è avvenuta nella notte in frazione Perral ed è stata provocata - secondo quanto riferito - da una bombola del gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Aosta e i volontari di Montjovet, oltre al personale sanitario del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA