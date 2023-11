Un treno ha travolto e ucciso alcuni manzi sui binari linea ferroviaria Aosta-Ivrea. L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo la partenza del convoglio delle 16.42 da Aosta, all'altezza del comune di Saint-Christophe, in località Cognon.

Non ci sono feriti e la linea ferroviaria tra Aosta e Nus è al momento interrotta in attesa del rimozione della carcasse e del ripristino delle condizioni di sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA