Incidenti stradali, dieci morti e 447 feriti nel 2022 in Vda

In Valle d'Aosta nel 2022 gli incidenti stradali hanno provocato 447 feriti e dieci morti, l'anno precedente i sinistri erano stati 327 e si era registrato un solo decesso. I dati emergono dai report che Istat ha realizzato per tutte le regioni. I conducenti rappresentano il 90% delle vittime e il 70,5% dei feriti in incidenti stradali, le persone trasportate il 10% dei morti e il 20,1% dei feriti, i pedoni il restante 9,4%.

Nell'ambito dei comportamenti errati di guida, escludendo "il gruppo residuale delle cause di natura imprecisata", la prima causa più frequente di incidenti è la guida distratta. Al secondo posto la velocità troppo elevata e al terzo le manovre irregolari. I tre gruppi costituiscono insieme in Valle d'Aosta il 34,4% dei casi. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide per il 12,5% nel territorio.

La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (60,2%); la tipologia più diffusa è lo scontro frontale-laterale, con 71 incidenti, un decesso e 112 feriti.

Segue il tamponamento con 59 incidenti, una vittima e 91 feriti.

Il 57,2% di sinistri si è verificato sulle strade urbane, dove l'aumento è stato del 34,5%. Sui rettilinei avviene il 58,3% degli incidenti. Tra maggio e settembre, in coincidenza delle vacanze estive, ci sono stati 166 sinistri (il 50,8% del totale), con otto decessi (sui 10 avvenuti nell'anno) e 230 feriti (51,5 del totale). Nelle ore notturne del fine settimana si verifica il 40% degli incidenti notturni e il ferimento del 37,7% delle persone.

L'anno scorso il costo dell'incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in poco più di 42 milioni di euro per la Valle d'Aosta (344,2 euro pro capite, a fronte di 303,5 euro a livello nazionale).



