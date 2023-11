Réunion autonomista, nominata la commissione speciale

E' stata nominata la commissione speciale dei dieci che entro i primi mesi del 2024 dovranno portare a termine la ricomposizione dell'area autonomista, sotto la bandiera dell'Union valdôtaine. Il Comité fédéral del Leone rampante ha individuato Diego Bovard, Osvaldo Chabod, Daniele De Giorgis, Diego Empereur e Sylvie Hugonin, mentre i vertici di Alliance Valdôtaine e Mouv'-Vda Unie hanno scelto Alessandro Giovenzi, Patrizia Morelli, Sandro Nogara, Flavio Peinetti e Eloïse Villaz.

La commissione avrà "ampi poteri e lavorerà in autonomia", con lo "scopo di sviluppare norme volte a promuovere l'integrazione". L'organismo dovrà gestire la campagna elettorale congiunta per le elezioni europee del 6-9 giugno 2024 e avrà il compito di organizzare il Congresso che in primavera dovrà sancire la definitiva ricomposizione. La commissione eleggerà a maggioranza il suo presidente e poi programmerà i lavori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA