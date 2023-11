Alliance e VdaUnie-Mouv, "riunificazione entro aprile 2024"

Realizzare il processo di riunificazione delle forze autonomiste in Valle d'Aosta entro il mese di aprile 2024. E' quanto si legge in una mozione approvata dall'assemblea di Alliance Valdôtaine e di Mouv'-VdaUnie, che si è svolta il 13 novembre ad Aosta.

Secondo il documento "questa ricomposizione deve essere considerata come un progetto ambizioso a carattere popolare, sviluppato sul territorio e aperto alle energie di tutti coloro che desiderino, per la prima volta o in continuità, mettere la passione politica a disposizione della comunità". L'impegno è "a lavorare su contenuti significativi, approfondendo temi e soggetti prioritari, tenuto conto dei grandi cambiamenti climatici in corso e dei cambiamenti sociali, economici e politici che stiamo vivendo".

Infine l'assemblea ribadisce l'importanza di "compiere il massimo sforzo per riconquistare lo spazio autonomista contro la logica centralista, in vista di una nuova stagione di relazioni con lo Stato italiano attraverso la riscrittura dello Statuto in una prospettiva europeista e valorizzando le ricchezze linguistiche e culturali del popolo valdostano come espressione del mondo della montagna e esempio di prossimità delle istituzioni nei confronti dei cittadini".

