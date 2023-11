Fontina Dop, torna in tv lo spot del Consorzio

Torna in onda lo spot 'Fontina Dop.

Non è della Valle d'Aosta, è la Valle d'Aosta!', il primo mai realizzato dal Consorzio e firmato dall'agenzia Metrix Communication di Milano.

"Dopo la notizia del riconoscimento ministeriale delle nuove tipologie 'Fontina Dop alpeggio' e 'Fontina Dop lunga stagionatura'", si legge in una nota, "il Consorzio produttori e tutela della Dop Fontina spinge il piede sull'acceleratore della comunicazione puntando sul canale Tv e sui social".

Per quattro settimane - dal 12 novembre al 9 dicembre - lo spot, che "sottolinea il connubio indissolubile tra questo formaggio e il suo territorio di produzione", sarà ospitato dai canali del gruppo Warner Discovery (Nove, Real Time, Food Network).

"La campagna - annuncia il Consorzio - porterà nelle case degli italiani 460 spot (formati da 10",15" e 30") per oltre 30 milioni di contatti stimati".



