Gimbe, in Valle d'Aosta sette strutture per Missione salute Pnrr

In Valle d'Aosta, secondo i dati Agenas (giugno 2023) "non vi è alcuna struttura funzionalmente attiva tra Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità". Nella regione alpina "una centrale operativa territoriale è da edificare mentre quattro Case della comunità sono da ristrutturare e due Ospedali di comunità sono da riconvertire". Lo riporta l'analisi Gimbe sullo status di avanzamento del Pnrr Missione Salute.

La questione è stata parzialmente affrontata di recente dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta.

"Non ci sono ritardi o carenze nell'esecuzione del progetto volto alla realizzazione dell'Ospedale di comunità" nei locali della casa di riposo J.B. Festaz, per il quale sono stati assegnati 1,9 milioni di euro. Inoltre "il modello di governance adottato ha consentito una buona performance, permettendo il rispetto del cronoprogramma stabilito". Lo si legge nella relazione, del 17 ottobre scorso, che ha esaminato lo stato di attuazione dell'investimento fino alla data del 30 settembre.

"La sezione ha rilevato che, anche se il Target al 31 marzo 2023 (relativo all' assegnazione dei codici Cig/provvedimenti di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di comunità) non è stato formalmente rispettato, esso è stato raggiunto nei termini riprogrammati e non ha influito sul raggiungimento dei Target successivi". Di conseguenza "la Sezione constata la conformità dell'attuazione del progetto agli standard previsti e la rispondenza ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della gestione posta in essere dall'Azienda di servizi alla persona J.B. Festaz, tenuto conto dell'importanza dell'investimento nella programmazione sanitaria regionale".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA