Premio 'In architettura' al bivacco Edoardo Camardella

Il bivacco Edoardo Camardella si è aggiudicato il premio speciale 'Wtw Willis Towers Watson' nell'ambito del concorso 'In Architettura 2023'. Il riconoscimento sarà consegnato il 27 ottobre a Torino, nell'Aula Magna della Cavallerizza Reale (Università di Torino).

L'obiettivo del concorso - promosso dall'Istituto nazionale di architettura e dall'Associazione nazionale costruttori edili, in collaborazione con Archilovers - è di "coniugare la valenza dell'idea progettuale con la qualità del prodotto finale, promuovendo il valore dell'opera costruita intesa come esito della partecipazione di soggetti diversi".

Il bivacco Camardella si trova sul ghiacciaio del Ruitor ed è una micro-architettura di montagna. E' stato dedicato ad un giovane alpinista e maestro di sci, travolto da una slavina sul Monte Bianco il 30 novembre del 2019. Posizionato in vetta a 3.360 metri di quota nell'agosto 2022, è caratterizzato da una struttura leggera, resistente ed energeticamente autonoma, frutto di un intenso percorso di ricerca sulle soluzioni costruttive e sui materiali. Può ospitare fino a sei persone. Il riscaldamento è a pavimento, progettato per garantire comfort a chi si riparerà in questa raccolta architettura innovativa; il Bivacco ospita anche una stazione meteo, ad oggi la più alta sulle Alpi Graie.

