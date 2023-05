Parco Puchoz, l'apertura estiva da sabato 3 giugno

(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - E' prevista sabato 3 giugno la giornata inaugurale di apertura estiva del parco 'Puchoz' nell'ambito del progetto 'Sport nei parchi', promosso da Sport e salute spa. "Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la fruibilità - fa sapere il Comune di Aosta - del polmone verde nel cuore della città, ora liberato dalle coperture in pannelli metallici lungo via Torino, sarà garantita ogni sabato pomeriggio. Si potrà accedere liberamente al parco attraverso tre accessi, i due principali su piazza Mazzini e quello carraio su via Garibaldi, anche solo per una passeggiata o un momento di relax, seppure, come prevede il progetto 'Sport nei parchi', sarà possibile partecipare gratuitamente alle animazioni e ai corsi proposti dalle associazioni e società sportive che gestiranno l'area: Asd Basket school, Asd Ma training 360 e Sd Ccs Cogne Aosta Volley".

Le società sportive svolgeranno durante la settimana la propria attività proponendo corsi ai propri associati, mentre nel week end offriranno un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65).

Sono previsti percorsi e gare continuative di basket rivolte ai ragazzi, pallavolo, riservata agli adulti, e, per tutti, ginnastica dolce, stretching tone (yoga, pilates e posturale).

Inoltre, ogni fine di settimana saranno invitate diverse associazioni che promuoveranno le proprie attività. Per il primo sabato di apertura sarà anche possibile cimentarsi gratuitamente con atletica leggera e 'giochi del cortile'. (ANSA).