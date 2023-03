Nuova molatrice alla Cogne Acciai Speciali, "la prima al mondo"

Un macchinario elettrico di nuova generazione per il molaggio. Lo ha inaugurato la Cogne Acciai Speciali di Aosta ed è costato 4 milioni di euro. "Si tratta del primo esemplare della sua specie, è una macchina totalmente elettrica, la prima per la Cogne e la prima al mondo", dice Flavio Bego, responsabile dell'acciaieria.

La molatrice Egm1 ha "consumi ottimizzati, fluidi di raffreddamento in circolo chiuso che permette di non sprecare acqua ed è rispettosa per chi ci lavora", aggiunge Bego.

Inoltre, "produce dalle quattro alle cinque volte in più rispetto alle sue attempate sorelle e non c'è spreco di leghe, si serve dell'intelligenza artificiale per per identificare i difetti", conclude Bego.

"Vogliamo aumentare le produzioni, i turni e la capacità di occupazione - spiega l'amministratore delegato della Cogne, Massimiliano Burelli - e far diventare l'azienda leader incontrastata per acciai inossidabili e leghe di nichel". Anche per questo "dei 115 milioni di euro del piano investimenti c'è stato un esborso cassa da 42 milioni di euro". Per il vice presidente della Regione Luigi Bertschy l'inaugurazione della nuova molatrice "è un'importante risposta dopo il cambio societario, un investimento importante per dimostrare la solidità dell'azienda".