Stella alpina, ok a dialogo con Pour l'Autonomie

"Valutiamo favorevolmente la ricomposizione dell'area unionista in una logica di complementarietà con le altre forze politiche autonomiste e regionaliste, che, come la Stella Alpina, hanno nella valorizzazione della nostra Autonomia uno dei principi cardine della loro azione" e "siamo quindi favorevoli al dialogo e al confronto tra le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza con Pour l'Autonomie, al fine di consolidare e rilanciare l'attuale progetto politico, così da rispondere politicamente e amministrativamente alle esigenze della comunità valdostana fino alla naturale conclusione dell'attuale legislatura". E' quanto dichiara la segreteria di Stella alpina, auspicando che "il prossimo incontro preparatorio ad incontrare PlA avvenga tra le attuali forze riunite insieme che hanno composto il Governo Lavevaz".

La Stella Alpina - infine - "crede in un'autonomia contemporanea e aperta anche a sensibilità diverse: in tal senso conferma il proprio ruolo all'interno dell'area del centro politico valdostano e ritiene che collaborando con le forze politiche di area moderata, essa contribuisca ad arricchire la politica autonomista e regionalista in Valle".