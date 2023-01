Cittadella dei giovani, 55 eventi in programma nel 2023

La Cittadella dei giovani ha presentato la sua programmazione per il 2023: 55 eventi tra teatro, danza, musica, cinema, circo contemporaneo, laboratori, street dance e talk. "Un numero che si arricchirà sin d'ora con nuove proposte", ha annunciato in conferenza stampa Jean Frassy, direttore di Cittadella. In programma "una serie di concerti a cura della Sfom, ma anche il festival Anita, finestra aperta ai gruppi valdostani che vogliono candidare i loro pezzi". Poi i "laboratori di street dance che si vogliono fondare sul rap e iniziative come Illumina Aosta, organizzata insieme a Luca Dodaro, che porterà il suo format nei locali di Cittadella e dal vivo". Ma ci sarà anche "una maggiore attenzione al territorio, attraverso un bando per invitare a presentare candidature a progetti che potranno essere co-prodotti con il nostro staff. La seconda novità è la Cittadella vision, scommessa che abbiamo portato avanti insieme a un gruppo di ragazzi per integrare l'offerta con la loro voglia di impegnarsi e il loro punto di vista".

"Reimmaginare Cittadella dal punto di vista degli spazi tanto dal punto di vista della comunicazione": è questo l'obiettivo della "borsa di studio da 50 mila euro che abbiamo erogato", ha spiegato l'assessore comunale di Aosta alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco.

In ottica di programmazione partecipata Elena Pisu, coordinatrice delle attività della Cittadella, ha ricordato 'Insiemi', il bando di co-progettazione lanciato a fine dicembre e che vedrà i suoi momenti clou con gli appuntamenti di aprile e fine giugno. Confermati poi i progetti The Cypher (contest di street dance) e il laboratorio rap.