Motocarro contro auto a Gignod, un ferito

Un uomo è rimasto ferito lunedì mattina in un incidente a Gignod, in località Variney. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9,30. Il conducente di un motocarro Ape Piaggio, per causa ancora al vaglio dei carabinieri, si è scontrato contro un altro mezzo. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. Il conducente dell'Ape è stato portato all'ospedale regionale Umberto Parini.