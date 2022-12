Giornalisti, Alessandro Mano nuovo presidente Asva

Alessandro Mano, 39 anni, è il nuovo presidente dell'Associazione stampa valdostana. E' affiancato da due donne nel ruolo di vice: Francesca Jaccod e Sara Sergi.

Thomas Piccot è stato eletto tesoriere. Il direttivo è completato da François Domaine, Benoît Girod, Martina Praz, Luca Ventrice e Luisa Aureli. . Le elezioni hanno portato un forte rinnovamento: l'età media del direttivo è di 40 anni, contro i 48 di quello precedente al momento dell'insediamento.

"Attraversiamo un periodo difficile per l'editoria e per il mestiere di giornalista in particolare. Rappresentare l'Asva è un impegno complesso e ho accettato di farlo soltanto perché so di poter contare su un direttivo compatto, composto da persone che lavorano ogni giorno nei diversi settori del giornalismo e che possono essere sentinelle dei problemi del lavoro e delle istanze dei colleghi" ha commentato Mano.