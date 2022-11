Piscina di Pré-Saint-Didier, previsti anche gli acquascivoli

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - La Giunta regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un acquascivolo presso la piscina regionale di Pré-Saint-Didier. "Considerata la valenza che la struttura riveste per l'intera alta valle, l'arricchimento delle sue potenzialità potrà portare attrattività con ricadute anche a livello turistico", commenta l'assessore alle Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Carlo Marzi.

Gli idroscivoli sono posizionati all'esterno della struttura, con partenza e arrivo all'interno, in modo da poter essere utilizzati per tutto l'anno: con questa spesa di 1,4 milioni di euro, l'investimento complessivo per la piscina pubblica della Valdigne si attesta a quota 6,7 milioni di euro.

"L'intervento nella piscina - prosegue Marzi - integra le opere in corso di efficientamento energetico e consolidamento strutturale in corso che si prevede possano essere concluse entro la primavera del 2023. La Regione ha avviato da qualche anno un percorso complessivo di efficientamento energetico e consolidamento strutturale delle tre piscine di sua proprietà poste sul territorio valdostano: gli interventi nelle tre strutture sono iniziati nel 2018 con il centro natatorio di Aosta, poi proseguiti con i lavori attualmente in corso per la piscina di Pré-Saint-Didier e si concluderanno nel 2024 con le opere di adeguamento della piscina di Verrès". (ANSA).