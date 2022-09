Elezioni: Terzo polo, punto partenza per casa riformista

"Il buon risultato nazionale del Terzo Polo, nato meno di due mesi fa, rappresenta un formidabile punto di partenza per costruire anche in Valle d'Aosta la casa dei riformisti, dei popolari e dei liberali, antagonista dei populismi e dei sovranismi di destra e sinistra. Un interlocutore moderato con idee e programmi forti, concreti e pragmatici, per operare sul serio e a testa alta in Italia ed in Europa, in modo orgogliosamente autonomo". Lo scrivono, in una nota, Azione e Italia Viva, commentando l'esito delle elezioni politiche in Valle d'Aosta.

"Azione ed Italia Viva Valle d'Aosta avvieranno la costruzione di uno spazio regionale aperto e plurale con una visione di lungo periodo - prosegue la nota - sia per dare reali prospettive alle nuove generazioni, sia per sostenere il tessuto economico-sociale e la popolazione di fronte alle tante difficoltà dell'oggi e di quelle che già ulteriormente appaiono all'orizzonte. Un progetto ambizioso, certo, e che, come tale, richiede l'innovazione di metodo con un approccio atto ad accogliere le sollecitazioni delle giovani generazioni e che siamo certi potrà contare su di un costruttivo confronto con le forze popolari ed europeiste già attive nel nostro territorio".