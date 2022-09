Covid, due morti in 48 ore in Valle d'Aosta

Sale a 550 il numero di morti con il Covid-19 in Valle d'Aosta dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 48 ore ci sono stati due decessi: si tratta di due uomini di 81 anni che erano ricoverati all'ospedale Parini. Gli attuali contagiati nella regione alpina sono 554, di cui 11 ricoverati in ospedale (nessuno in terapia intensiva). Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 28 nuovi casi positivi e ci sono state 32 guarigioni. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute attraverso il bollettino quotidiano.