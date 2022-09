Sci: opening Cdm a Cervinia, biglietti in vendita online

Sono in vendita online i biglietti per assistere alle gare di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino, in progranna tra fine ottobre e inizio novembre nel comprensorio internazionale di Cervinia/Zermatt.

"Si tratta della prima gara transfrontaliera della storia della Coppa del Mondo - spiegano gli organizzatori - e quella più alta del circuito della Coppa del Mondo, con quattro gare di discesa libera sulla pista Gran Becca a cavallo tra Italia e Svizzera, con partenza da Gobba di Rollin sopra Zermatt a 3.800 metri e arrivo ai Laghi Cime Bianche sopra Breuil-Cervinia a 2.865 metri". Le gare maschili si disputeranno il 29 e 30 ottobre, mentre quelle femminili il 5 e 6 novembre.

La vendita di biglietti per assistere al Mattherhorn Cervino Speed Opening è già disponibile online sul sito internet ufficiale dell'evento https://www.speedopening.com/it/spettatori, con costi dai 63,00 ai 93,00 euro, che comprendono l'accesso al sito delle Cime Bianche Laghi tramite trasferimento in funivia A/R da Breuil-Cervinia. Sono anche previsti pacchetti, che offrono il biglietto per le gare unitamente a un soggiorno nella valle di Valtournenche o a Saint Vincent/Châtillon, prenotabili online sul portale gestito direttamente dall'Ufficio regionale del Turismo: https://bookingvalledaosta.it/coppa-del-mondo-di-sci-matterhorn-cervino.