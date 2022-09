Musicastelle, Tom Walker per chiudere rassegna 2022

Sarà il cantautore britannico Tom Walker a chiudere l'edizione 2022 di Musicastelle, rassegna di concerti in luoghi 'insoliti' promossa dalla Regione Valle d'Aosta. L'esibizione è in programma l'8 ottobre a Promiod (Châtillon) con inizio alle 12. Prima di lui nell'estate 2022 si sono esibiti Carmen Consoli, Fulminacci, La Rappresentante di lista e Mannarino, mentre nei prossimi giorni toccherà a Francesco Gabbani (10 settembre al col d'Arlaz sopra Montjovet) e a Roberto Vecchioni (17 settembre a Les Combes di Introd).

Thomas Alexandre Walker è diventato famoso con il singolo 'Leave a Light On', seguito da una serie di singoli di successo, tra cui 'Fly Away With Me', 'Just You and I', 'Blessings'. In Italia ha collaborato al singolo 'Hola' di Marco Mengoni, con il quale si è esibito nel 2019 sul palco di Sanremo. Il concerto di Chatillon è gratuito ma i posti sono limitati e si accede solo su prenotazione (dal 30 settembre alle 18).