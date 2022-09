Caro energia, in Valle d'Aosta sostegni per 11.400 famiglie

"In Valle d'Aosta verrà dato un aiuto legato al costo dell'energia per le famiglie con un tetto di Isee di 20 mila euro mentre a livello nazionale il limite è di 12 mila". Lo spiega Vilma Gaillard, segretaria generale della Cgil Valle d'Aosta al termine dell'incontro con il presidente della Regione Erik Lavevaz e l'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy.

"Questo vuol dire che il Valle d'Aosta si amplia la platea con quasi 4.000 famiglie in più che potranno accedere. In tutto, saranno 11.400 quelle che potranno beneficiarne", aggiunge. Per la Cgil, "4 milioni per le famiglie previsti dall'assestamento di Bilancio continuano a sembrare pochi e speriamo che si possano valutare ulteriori aggiunte ai fondi".

"Abbiamo rilevato forti criticità per le famiglie con reddito da 12.000 a 25.000 euro. Si tratta di redditi medio-bassi, di famiglie che sono in difficoltà. Per questo abbiamo alzato a 20.000 il tetto Isee per ottenere gli aiuti" ha spiegato l'assessore regionale alle politiche sociali, Roberto Barmasse. "Per il disegno di legge che presenteremo - ha aggiunto - abbiamo fatto un monitoraggio sui potenziali fruitori, rilevando che ci sono circa mille famiglie nella fascia da zero a 6.000 euro in Valle d'Aosta. Questo dato rende l'idea sulla situazione".