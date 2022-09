Caro energia: allarme Chambre, si rischia blocco economia

"È presto dire quante aziende rischiano di chiudere ma è chiaro che con queste previsioni senza sostegni strutturali si rischia un blocco dell'economia".

A dirlo è il presidente della Chambre Valdotaine Roberto Sapia, al termine dell'incontro in Regione per discutere del caro energia.

"È emerso un quadro di difficoltà per i costi - ha proseguito - soprattutto nella previsione per autunno e inverno. Ora gli aumenti sono stati del 300 %, si prevedono ulteriori aumenti. Il quadro economico generale è negativo a causa di inflazione, costi per il riscaldamento e per l'energia che andranno a raddoppiare nei prossimi mesi". Durante l'incontro "sono stati chiesti interventi strutturali e trasversali che possano consentire alle aziende risparmio energetico, efficientamento su macchinari e su sedi di produzione".