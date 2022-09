Caro energia: Confindustria, Regione cerca fondi per sostegno

"La Regione sta cercando e ha in parte già trovato dei fondi per i sostegni". A dirlo è il presidente di Confindustria Valle d'Aosta Francesco Turcato, al termine dell'incontro con il presidente della Regione Erik Lavevaz e l'assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy, sul tema del 'caro energia'. L'incontro con le associazioni di categoria è iniziato alle 14.

"Non si può risolvere tutto - ha proseguito Turcato - parliamo di problematiche che vanno oltre il governo regionale.

L'intervento con dei fondi non è la panacea di tutti i problemi, è una soluzione immediata ma poi bisogna guardare sul lungo periodo e si ipotizzano soluzioni su investimenti futuri per cui servono l'appoggio europeo e nazionale".