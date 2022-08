Sanità, Giunta Vda approva Piano triennale per le demenze

La Giunta regionale ha approvato il Piano triennale di attività concernente le demenze e i disturbi cognitivi impegnando 191.381 euro per il 2022 e 95.690 euro per il 2023.

"Con il Piano si sviluppa un nuovo modello di presa in carico - si legge in una nota - che pone al centro il paziente affetto da patologia neurodegenerativa e la sua famiglia attraverso l'applicazione del metodo del budget di salute e della qualità della vita, ponendo alcuni cardini sui quali basare il cambiamento: aumentare le conoscenze della popolazione e dei professionisti circa la prevenzione, diagnosi tempestiva, trattamento e assistenza delle persone con disturbi cognitivi e demenze; creare una rete integrata di servizi per le persone con disturbi cognitivi e demenze; individuare e attuare strategie e interventi per l'appropriatezza delle cure; aumentare la consapevolezza e ridurre lo stigma, al fine di migliorare la qualità dei pazienti e delle loro famiglie; raccogliere ed elaborare i dati dei pazienti in carico (vigilando sulle scadenze dei progetti personalizzati, delle verifiche e delle validazioni effettuate e da effettuare)". Il progetto intende anche realizzare e valutare interventi a domicilio per supportare i caregiver.

Il Piano prevede una cabina di regia a coordinamento regionale che presieda ai lavori di attuazione e vede la presenza anche dei clinici, degli operatori socio-sanitari coinvolti e degli operatori amministrativi che collaborano a pianificare le azioni di consolidamento dei servizi attraverso le opportune cornici burocratiche e con il supporto del Tavolo nazionale permanente sulle Demenze.