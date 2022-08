Caduta su pietraia, due ricoverati a Aosta

Resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta la 47enne ligure rimasta ferita giovedì pomeriggio a seguito di una caduta durante un'escursione in val di Rhemes. La prognosi è di 40 giorni. Con lei si trovava un uomo di 58 anni, anche lui ligure, coinvolto nello stesso incidente. Entrambi hanno riportato un politrauma.

I due sono scivolati per un centinaio di metri, finendo in una pietraia, mentre procedevano verso la becca Tsambeina (3.162 metri). Sul posto è intervenuto in elicottero il soccorso alpino valdostano.