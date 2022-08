Operaio morto alla Thermoplay, mercoledì il funerale

Sarà celebrato mercoledì 3 agosto alle 10.30 a Perosa Canavese (Torino) il funerale di Davide Tommaso De Stasio, l'operaio di 47 anni morto in un incidente sul lavoro il 21 luglio scorso nello stabilimento della Thermoplay di Pont-Saint-Martin, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi d'iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie plastiche.

L'uomo, dai primi accertamenti, si trovava su di una griglia che, per cause da accertare, si è spostata facendolo precipitare per circa tre metri all'interno di un pozzetto.

Proseguono intanto le indagini della procura di Aosta per accertare se c'è stata negligenza e soprattutto se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza in materia di lavoro.

Sull'incidente il pm Giovanni Roteglia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.