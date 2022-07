Troppo caldo in quota, si ferma lo sci estivo a Cervinia

Si ferma lo sci estivo ai piedi del Cervino a causa della siccità, ma è pronto a ripartire in caso di condizioni migliori. "Le scarse precipitazioni nevose sul comprensorio sciistico estivo di Zermatt-Cervinia nell'inverno 2021/2022, in combinazione con le alte temperature attuali e le piogge oltre i 4.000 metri di quota, rendono temporaneamente impossibile la prosecuzione", fa sapere la Cervino spa. Si sono infatti fermati gli impianti di risalita sul ghiacciaio di Plateau Rosà (3.500 metri), in territorio svizzero: "I forti movimenti del ghiacciaio hanno un impatto sull'attività dei crepacci", spiegano gli impiantisti di Zermatt.



“Le problematiche relative alla carenza di neve - fa sapere la società Zermatt Bergbahnen (Impianti di risalita di Zermatt) - si ripercuotono sulla manutenzione tecnica degli impianti di risalita e sulla preparazione delle piste, attività che diventano sempre più impegnative, facendo sì che al momento non possano essere garantiti gli standard usuali”. La società sottolinea che “si tratta di una interruzione temporanea dell’attività sciistica estiva, durante la quale però continueranno i lavori di manutenzione delle piste e degli impianti di risalita”.

“Con queste misure, Zermatt Bergbahnen può garantire che, in caso di abbassamento delle temperature e di sufficienti precipitazioni nevose, gli allenamenti delle squadre di sci e lo sci estivo possano riprendere in qualsiasi momento nella misura abituale. Con le condizioni meteorologiche attuali, nulla dovrebbe ostacolare lo svolgimento del ‘Matterhorn Cervino Speed Opening’, con le prime gare transfrontaliere della storia della Coppa del mondo di Sci, che si terranno a fine ottobre e inizio novembre 2022”, afferma Markus Hasler, ceo di Zermatt Bergbahnen. “Le attività sciistiche praticate durante tutto l’anno - aggiunge - sono uno dei punti di forza della regione di Zermatt-Matterhorn e del Cervino Ski Paradise. La temporanea interruzione delle attività di sci estivo non cambierà in alcun modo questo orientamento strategico”, conclude Hasler.

Quest’anno la chiusura del comprensorio che culmina ai 3.883 metri del Piccolo Cervino era prevista il 4 settembre (nel 2021 la data era fissata 15 giorni dopo). Il 20 luglio scorso lo sci estivo era già stato sospeso al ghiacciaio dello Stelvio.