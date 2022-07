Covid: Giardini (Usl), picco in atto, anticipato piano autunnale

"I ricoveri arrivano circa una settimana dopo i riscontri delle positività: abbiamo un picco in atto in questi giorni e poi spero che dalla metà o dalla fine settimana prossima scendano". Così il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Guido Giardini. Per far fronte al numero crescente di pazienti Covid - "nessuno si aspettava l'ondata estiva" -, l'azienda sanitaria ha anticipato l'applicazione del piano Covid autunnale. In fase di formalizzazione, il documento "è atteso dalla Regione entro il 31 luglio". Da venerdì quindi, oltre ai reparti Covid 1, Malattie infettive e Pneumologia, per i pazienti positivi c'è la Rsa di Variney. "L'abbiamo riconvertita in struttura Covid.

Offre dieci posti in modo da liberare un po' l'ospedale Parini.

Se non bastassero, dovremmo portare il reparto Covid 1 da 10 a 18 posti: speriamo di no, perché vorrebbe dire chiudere una decina letti di qualche reparto chirurgico in caso di mancanza di personale".

Nel frattempo "si sta costruendo a tempi di record il nuovo reparto di semintensiva, sarà pronto in settembre con sette letti per pazienti particolarmente impegnativi".