Omicron: Iss, BA.5 al 100% in Valle d'Aosta

La presenza della sottovariante Omicron BA.5 sui casi Covid positivi è arrivata al 100% in Valle d'Aosta, seguita dalla Basilicata (90,9%). Questi i dati relativi al 5 luglio contenuti nella relazione tecnica dell'indagine rapida condotta da Iss e ministero della Salute con i laboratori regionali e insieme alla Fondazione Bruno Kessler. Altre 6 regioni superano l'80%: Liguria (84,1%), Molise (82,8%), Puglia (81,5%), Umbria (81,3%), E-R (81%), Sicilia (80,3%). "Attualmente non sono disponibili evidenze che le infezioni da BA.4 e BA.5 siano associate ad un'aumentata severità rispetto a quelle causate da BA.1 e BA.2", si evidenzia. I valori più bassi tra le regioni della sottovariante Omicron BA.5 sono stati riscontrati in Calabria (56,7%) e Pa Trento (58,3%), in base ai dati della flash survey del 7 luglio. L'indagine mette inoltre in evidenza la diffusione in un mese di questa sottovariante, passata al 75,5% in base ai campioni del 7 luglio dal 23,15% dell'indagine precedente del 7 giugno. "Questo aumento significativo - viene spiegato nella relazione tecnica - si caratterizza da una contemporanea diminuzione della BA.2 che in questa indagine rappresenta il 10,3% del totale analizzato rispetto alla prevalenza stimata nell'indagine precedente e pari a 62,98%. BA.4 ha una prevalenza del 13,2% e stabile rispetto all'indagine precedente (11,4%). BA.4 e BA.5 rappresentano una prevalenza complessiva pari a 88,7% del totale analizzato". BA.1 è ormai al di sotto dell1% del totale delle varianti Omicron identificate nel nostro Paese. I risultati dell'indagine, viene poi sottolineato "permettono di stabilire l'ormai assoluta predominanza della variante Omicron nel nostro Paese, e ancora una maggiore prevalenza di BA.5" e "nell'attuale scenario è necessario continuare a monitorare con grande attenzione, in coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali e con le indicazioni ministeriali, la diffusione delle varianti virali, e in particolare di quelle a maggiore trasmissibilità e/o con mutazioni correlate a potenziale evasione della risposta immunitaria".