Covid: presidente Vda a sindaci, Ffp2 per grandi aggregazioni

(ANSA) - AOSTA, 15 LUG - Continua la crescita dei casi di Covid-19 e il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, in una nota inviata agli enti locali raccomanda "caldamente" le mascherine di tipo ffp2 - pur non essendo obbligatorie - in occasione di "grandi aggregazioni".

"Considerati i numerosi eventi e manifestazioni - scrive Lavevaz - che si terranno, diffusamente, in tutto il territorio valdostano, in accordo con l'assessore alla Sanità, salute e politiche sociali, sono a richiamare l'attenzione di tutti i sindaci e degli operatori economici, chiedendo un ulteriore sforzo di sensibilizzazione di residenti e turisti.

A tale proposito, sarà necessario - prosegue il presidente della Regione - ricordare l'importanza di adottare adeguate ed elementari misure di prevenzione, come ad esempio l'igiene delle mani e, in occasione di grandi aggregazioni, sarà fondamentale raccomandare caldamente l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in particolare delle mascherine di tipo ffp2".

Ad oggi in Valle d'Aosta sono 1.688 i casi di Covid, 197 in più - a fronte di 627 tamponi effettuati - rispetto al bollettino ministeriale di giovedì. I ricoverati con sintomi scendono da 25 a 24 - nessuno in terapia intensiva - e non si registrano altri decessi. (ANSA).