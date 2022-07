Aosta, il teatro Giacosa riaprirà a ottobre

Nell'attesa dell'avvio della gestione in co-progettazione, la giunta comunale di Aosta ha disposto che il teatro Giacosa potrà essere aperto dal 1° ottobre prossimo "esclusivamente per eventi patrocinati dal Comune". Per questo, fa sapere l'amministrazione comunale, "sarà predisposto un programma di interventi che consenta, fatte salve problematiche eccezionali, il funzionamento dello stabile".

Due le tariffe giornaliere che saranno in vigore: per il periodo 1° ottobre 2022 - 30 aprile 2023 il costo sarà di 400 euro più Iva, mentre dal 1° maggio al 31 agosto sarà di 250 euro più Iva. Questi importi "non saranno dovuti da parte dei soggetti che sono stati collocati nella selezione funzionale alla co-progettazione riguardante il teatro".